Протягом тижня гру можна купити зі знижкою 10%, але перші оцінки не вселяють оптимізму.

Після багатьох років очікувань, Alone in the Dark, восьма гра в культовій лінійці сурвайвл-хорорів, що стала перезапуском усієї франшизи, вийшла на ПК, PS5 і Xbox Series. Протягом тижня гру можна купити зі знижкою 10% – у Steam вона коштує 1012 грн.

Ігрові журналісти зустріли проєкт доволі прохолодно – середня оцінка на OpenCritic становить 61 бал зі 100, а до проходження гру рекомендують тільки 41% з тих, хто пограв. Користувацьких оглядів поки немає.

Основна претензія: гра здається застарілою, особливо на тлі сучасних представників жанру і не викликає такого ж інтересу. Це стосується як графіки, так і геймплейної складової. До того ж проєкт перебуває не в найкращому технічному стані та рясніє багами.

Оглядачі також зазначили, що Alone in the Dark складно назвати хорором: він більше схожий на психологічний екшен-трилер з акцентом на головоломки, які при цьому досить примітивні. У новій грі практично відсутній саспенс і немає страшних сцен, що стали еталоном франшизи.

Що є хорошого в грі, то це цікава історія з геймплеєм за обох головних героїв і чудове озвучення від зірок Голлівуду Девіда Гарбора і Джоді Комер.

Alone in the Dark – трейлер, приурочений до релізу

Загалом березень 2024-го вийшов багатим на ігрові релізи, особливо для фанатів екшен-RPG. Також найближчого тижня вийде одразу три великі тайтли, серед яких Dragon's Dogma 2, рольовий екшен у фентезійному світі та одна з найочікуваніших ігор для фанатів жанру.

А тим часом у магазині EGS безкоштовно роздають Deus Ex: Mankind Divided, яка є однією з найпопулярніших ігор у жанрі кіберпанк і рольових ігор. Роздача триватиме до вечора 21 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: