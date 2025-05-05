Нової дати релізу немає.

Нова гра від творця BioShock Кена Левіна Judas не вийшла вчасно. Спочатку реліз планувався до кінця квітня, але тепер у гри немає навіть приблизного вікна запуску.

Глава Take-Two Штраус Зельник прямо заявляв, що реліз Judas планується протягом фіскального року, тобто до кінця березня. На початку 2024 року гру навіть показали журналістам: п'ять годин геймплею, закрита сесія, перші враження та інтерв'ю з самим Левіно.

Але квітень прийшов і пішов, а Judas так і не з'явилася. Take-Two промовчала, і про гру не згадували ні на звітах, ні в анонсах, отже, реліз був відкладений мовчки, без офіційного перенесення.

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Проєкт і так уже переріс у довгобуд. Перші напрацювання з'явилися ще 2014 року, а сама студія Ghost Story Games була заснована 2017-го. За цей час багато чого змінилося, але основний задум залишився: продовжувач BioShock із фокусом на сюжет, стрілянину й атмосферу, тільки тепер з акцентом на свободу вибору і фракції.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явилися геймплейні ролики нової гри від колишнього розробника GTA. Реліз MindsEye запланований на 10 червня, але деякі блогери вже отримали доступ до гри.

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