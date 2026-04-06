Steam готує важливу функцію для геймерів: вона покаже FPS у грі ще до її купівлі

Оцінка формуватиметься на основі схожих конфігурацій ПК.

Valve працює над новою функцією для Steam, яка дозволить користувачам ПК бачити приблизну частоту кадрів у грі ще до її придбання, спираючись на дані інших гравців із подібним обладнанням.

Це має допомогти геймерам краще розуміти, як ігри працюватимуть на їхньому пристрої, замість того щоб орієнтуватися на офіційні системні вимоги, які дуже часто виявляються неточними, пише TweakTown.

Мова йде саме про приблизну оцінку, а не точне значення. Реальна продуктивність може помітно відрізнятися залежно від графічних налаштувань, пресетів, а також додаткових технологій на кшталт вертикальної синхронізації або обмеження частоти кадрів. Наразі незрозуміло, чи враховуватиме система всі ці фактори під час розрахунків.

Деякі користувачі вже побічно підтвердили підготовку функції. За їхніми словами, Valve раніше почала запитувати дозвіл на анонімний збір даних про продуктивність, що може використовуватися для формування бази статистики та подальших розрахунків FPS.

Нововведення орієнтоване не тільки на комп'ютери, але й на пристрої під управлінням SteamOS, включаючи портативні пристрої на кшталт Steam Deck. Коли саме з'явиться така можливість, поки що не повідомляють. Ймовірно, спочатку її додадуть у бета-версію Steam, а потім відкриють для всіх.

Нагадаємо, наприкінці березня Steam оновив систему регіональних цін: тепер розробники отримали більш точні інструменти для встановлення цін одразу в 35 валютах. Через це продукція магазину може істотно подешевшати в українському регіоні Steam.

