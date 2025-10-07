Steam перестав працювати в ніч на 7 жовтня.

У ніч на 7 жовтня користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабним збоєм у роботі Steam. У багатьох сервіс переставав завантажуватися або раптово падав після короткочасного відновлення. Проблеми торкнулися як десктопної версії клієнта, так і мобільного застосунку.

Одночасно частина гравців повідомляла про неполадки з іншими онлайн-платформами, включно з іграми Riot Games. Пік проблем припав на 04:00, тоді підключитися до серверів Steam могли тільки 6% користувачів.

На момент публікації Valve офіційних коментарів не давала, проте до ранку доступ до Steam почав поступово відновлюватися, до 10:00 сервіс працює справно. Незважаючи на це, деякі користувачі продовжували скаржитися на перебої ще протягом кількох годин.

Раніше ми розповідали, що одну з найочікуваніших ігор у Steam перенесли буквально за кілька днів до релізу. Kingmakers мала вийти 8 жовтня, але тепер дата її релізу невідома.

Крім того, нещодавно в популярному рушії Unity знайшли критичну вразливість. Розробники прибирають ігри з магазинів, наприклад, Obsidian тимчасово прибрала з продажу 5 своїх проєктів: Pillars of Eternity, Deadfire, Pentiment і спеціальні видання Grounded 2 і Avowed.

