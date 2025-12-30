Невипущена гра зібрала майже 1 млрд доларів – у неї все ще немає дати виходу

Star Citizen знаходиться в розробці з 2011 року, а збір коштів – з 2012 року.

Багатокористувацький космічний симулятор Star Citizen, збір грошей на який стартував ще 2012 року на платформі Kickstarter, близький до того, щоб стати грою з бюджетом у мільярд доларів. Прямо зараз фанати надонатили розробникам $928 млн.

Основний дохід студії Cloud Imperium Games приносять продажі віртуальних зорельотів. Користувачі можуть придбати як стартові набори за $45 до $1000, так і преміальні судна за 1000 доларів і дорожче. Примітно, що частина цих суден поки існує лише на рівні концептів, але фанати все одно активно їх купують.

Минулий 2025 рік став для розробників найуспішнішим: їм вдалося залучити понад $152 млн. Аналітики прогнозують, що позначка в 1 мільярд доларів буде досягнута вже до середини 2026 року. Для порівняння, $1 млрд – це втричі більше, ніж бюджет Cyberpunk 2077.

Водночас Star Citizen усе ще перебуває у стадії альфа-тестування. У гри немає дати повноцінного релізу, але в найближчі декілька років вона точно не вийде. Орієнтовно Star Citizen вийде з альфи у 2028-му, до цього планується реліз сюжетної кампанії Squadron 42 з голлівудськими акторами.

ЗМІ називають Star Citizen одним із найбільш суперечливих тайтлів в історії ігрової індустрії. За 12 років, що минули з моменту початку краудфандингової кампанії, космосим та її самостійну сюжетну кампанію Squadron 42 встигли неодноразово відкласти, а на запитання про терміни виходу самі автори відповідають ухильно, заявляючи "як буде готова".

Раніше журналістам вдалося дізнатися, як просувається розробка Star Citizen. Виявилося, у них усе не зовсім добре: величезний бюджет у сотні мільйонів доларів майже закінчився, а витрачений він був на часом дивні речі, на кшталт нового офісу в інтер'єрах космічних кораблів із гри.

