У Steam розкрили найпопулярніші збірки ПК серед геймерів у 2025 році

GeForce RTX 5070 досягла нового рубежу, увійшовши в десятку найпопулярніших відеокарт.

Valve оновила дані про обладнання користувачів магазину Steam за листопад 2025 року. Компанія регулярно проводить опитування, щоб визначити, які комплектуючі найбільш популярні серед ПК-геймерів.

На першу сходинку серед відеокарт повернулася мобільна GeForce RTX 4060 – її частка становить 4,22%. Слідом йде RTX 3060 з 4,16%, а за нею звичайна RTX 4060 – 3,96%.

Також зазначається, що відеокарти GeForce RTX 50 поступово стають дедалі популярнішими. RTX 5070 за місяць збільшила частку з 1,88% до 2,23% і увірвалася до десятки рейтингу, а бюджетна RTX 5060 вже обійшла за популярністю такі моделі як GTX 1060 і RTX 4070 Super.

У зв'язку з припиненням підтримки Windows 10 користувачі все активніше переходять на Windows 11, частка якої збільшилася на 2,02% – до 65,69%. Тоді як у "десятки" всього 29,06% активних користувачів.

Інша статистика:

Найпопулярніші процесори – Intel (56,44%), AMD (43,56%);

Найпопулярніша кількість ядер ЦП – 6 ядер (29,36%), 8 ядер (25,98%);

Найпопулярніші обсяги ОЗП – 16 ГБ (40,94%), 32 ГБ (36,98%);

Найпопулярніші обсяги відеопам'яті – 8 ГБ (33,36%), 12 ГБ (19,22%);

Найпопулярніші роздільні здатності екрана – 1920x1080 (52,83%), 2560x1440 (20,79%);

Найпопулярніші VR-гарнітури – Meta Quest 3 (27,13%), Oculus Quest 2 (24,69%).

Ще більше свіжої статистики можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, на початку 2026 року в продажу з'явиться Steam Machine. Це потужний ігровий міні-ПК на базі SteamOS, який позиціонують як наступний крок у розвитку Steam Deck. Valve обіцяє 4К/60 FPS з FSR у більшості ігор, дуже тиху роботу і купу стильних змінних панелей.

Тоді ж на ринку з'явиться VR-гарнітура Steam Frame і геймпад Steam Controller. А ось Steam Deck 2 у найближчому майбутньому чекати не варто.

