Поки Valve продовжує розповідати про "фішки" Steam Machine, геймери намагаються вгадати, який цінник у підсумку виставить компанія Гейба Ньюелла. Одні чекають "вбивцю консолей" за 500 доларів, інші ж побоюються, що це буде дорогий ПК за $1000. І ті, й інші можуть помилятись.

Відомий техноблогер Linus Tech Tips опублікував відео, в рамках якого він поділився своїми прогнозами про кінцеву вартість Steam Machine. На думку ентузіаста, ігрова система буде кошутвати від 699 долара і вище.

Блогер проаналізував ринкову вартість комплектуючих Steam Machine з урахуванням їхньої доступності та можливих домовленостей між Valve, яка вже підтвердила, що не збирається продавати консоль собі в мінус, як це роблять Sony і Microsoft, і постачальниками заліза (які теж повинні отримувати прибуток).

Аналізуючи комплектуючі та підхід Valve, Linus Tech Tips робить висновок: пристрій не стане демпінгувати ринок. У Steam Machine використовується не так багато повністю кастомних компонентів, тому собівартість з урахуванням зростання цін на SSD, пам'ять і складної логістики навряд чи опуститься нижче $600.

Найімовірніше, фінальний цінник виявиться на рівні $699 чи 30 000 грн – досить привабливо, щоб привернути увагу покупців, але при цьому не "підірвати" ринок консолей і не поставити під загрозу фінансову стабільність Valve.

Продажі Steam Machine мають стартувати на початку 2026 року. Valve обіцяє 4К/60 з FSR у більшості ігор, дуже тиху роботу і купу стильних змінних панелей.

Тоді ж на ринку з'явиться VR-гарнітура Steam Frame і геймпад Steam Controller. А ось Steam Deck 2 у найближчому майбутньому чекати не варто.

