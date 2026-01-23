Nvidia призупиняє виробництво відеокарт серії GeForce RTX 50 через ШІ

Відеокарти можуть різко подорожчати і будуть поставлятися вкрай обмеженими партіями.

Інсайдер Moore’s Law is Dead, який має репутацію надійного джерела, дізнався, що Nvidia фактично призупиняє виробництво майже всіх моделей серії GeForce RTX 50 на наступні шість місяців.

Згідно з його інформацією, Nvidia переоцінила обсяги замовлень з боку AI-клієнтів. Тепер компанії доводиться в терміновому порядку перерозподіляти виробничі потужності на користь прискорювачів для штучного інтелекту, що безпосередньо вдарить по доступності ігрових GPU.

У найближчі місяці такі моделі, як GeForce RTX 5090, RTX 5070 Ti, RTX 5060 Ti з 16 ГБ пам'яті і RTX 5060, можуть практично зникнути з роздрібної торгівлі. У продажу залишаться лише обмежені партії GeForce RTX 5080, RTX 5070 і RTX 5060 Ti у версії з 8 ГБ. Раніше подібні сигнали надходили і від інших інформаторів. І хоча Nvidia дала офіційний коментар, MLID сумнівається в чесності компанії.

Відео дня

Щоб заповнити прогалину, що утворилася в бюджетному сегменті, Nvidia відновлює випуск RTX 3060 (12 ГБ) – ця відеокарта використовує GDDR6, яка не конкурує з дорогою пам'яттю, необхідною для AI-чіпів.

Інсайдер не рекомендує розраховувати на швидке поліпшення ситуації і радить купувати відеокарту прямо зараз. У найближчі півроку ситуація з доступністю і цінами буде тільки погіршуватися, заявляє Moore's Law is Dead.

Раніше ЗМІ писали про скасування відеокарт GeForce RTX 50 Super, які повинні були запропонувати гравцям збільшений обсяг VRAM. Компанія зосередиться на софті та продовжить конкуренцію на ринку коштом вже випущених моделей.

Один з найбільших виробників NAND-пам'яті, компанія Kioxia заявила, що "епоха дешевих SSD 1 ТБ за 50 доларів закінчилася". Ціни на твердотільні накопичувачі залишатимуться високими як мінімум до 2027 року.

Вас також можуть зацікавити новини: