Додаток працює як TikTok, але всі відео в ньому повністю згенеровані штучним інтелектом.

У OpenAI вже є найпопулярніший чат-бот зі штучним інтелектом, але новий додаток стартапу показує себе ще краще. Sora, застосунок для створення відео, досяг 1 мільйона завантажень менш ніж за п'ять днів.

За словами керівника проекту Білла Піблса, ChatGPT досяг аналогічного результату повільніше. Ще більш вражаючим досягнення Sora робить те, що застосунок доступний тільки на iOS у США і Канаді, а для його завантаження потрібно отримати запрошення.

Sora працює як TikTok, але всі відео в ньому повністю згенеровані ШІ. Відео створюються на базі нової реалістичної моделі Sora 2, яка вміє копіювати обличчя і голос користувачів. ШІ став краще "розуміти" фізику і загалом серйозно прокачався по всіх фронтах.

Відео дня

Користувачі також можуть додавати у відео себе або друзів за допомогою функції cameos. Для цього потрібно завантажити одноразовий ролик, щоб підтвердити свою особистість і зовнішність.

Після виходу застосунку інтернет заповнили ШІ-меми, пародійні відео, зокрема за участю глави OpenAI Сема Альтмана, а також контент із використанням захищених персонажів. На тлі цього розробники запровадили заборону на генерацію онтенту, який містить матеріали та персонажів, захищених авторським правом, якщо їхні власники не дали на це дозволу.

Sora швидко перетворилася на вірусний феномен: користувачі називають її "ШІ-TikTok" і діляться десятками фейкових, але реалістичних відео.

Конкуренція на ринку ШІ-відео швидко загострюється. Минулого тижня Цукерберг запустив Vibes – нову соцмережу тільки для згенерованого контенту. А Google підтвердила, що інтегрує відеогенератор Veo 3 в YouTube.

Тим часом ChatGPT вирішили перетворити на універсальний сервіс для всього – тепер розробники можуть вбудовувати свої додатки прямо в чат-бота. Прямо з вікна діалогу можна викликати таксі, бронювати готелі, створювати індивідуальні плейлисти і багато іншого.

