Діти в цьому закладі самостійно керують усіма навчальними процесами за допомогою додатків на базі ШІ, займаючись лише по дві години на день.

Поки експерти сперечаються, які професії вже в найближчому майбутньому замінить штучний інтелект, у техаському Остіні розпочала роботу приватна школа Alpha, де замість вчителів уроки ведуть системи ШІ.

Як повідомляє CBS News, учні початкових класів самостійно керують усіма навчальними процесами за допомогою застосунків на базі ШІ, займаючись лише по дві години на день. Алгоритм формує індивідуальні плани з природничих наук, математики та читання, підлаштовуючись під рівень і швидкість кожної дитини.

За цей час їх мотивують пройти курс до "рівня майстерності" (набрати понад 90%). Дорослих у класі називають гідами, а не вчителями – і вони отримують шестизначні зарплати. Їхня робота полягає в тому, щоб заохочувати і мотивувати.

Я думаю, що ми, скоріше, працюємо в тандемі – розповів один із таких "гідів" Люк Філліпс. Коли дитина йде у своєму темпі, ефективність зростає в рази – додав він.

Післяобідній час у школі проходить по-іншому. Учні розв'язують проєкти, вчаться фінансової грамотності та публічних виступів – життєвих навичок, які, за словами засновниці школи Маккензі Прай, неоціненні.

Таке прогресивне навчання коштує недешево. Навчання в Alpha обходиться батькам щонайменше в $40 000 на рік (близько 1,6 млн грн). При цьому школа активно розвивається – на сьогодні у неї 16 кампусів, а серед гостей вже побувала міністр освіти США Лінда Макмехон.

Однак є і в такої системи і критики. Дехто сумнівається, що ШІ здатний повністю замінити педагога, а сам проєкт називають "експериментом для багатих". Сама ж засновниця "Альфи" визнає: система поки що не ідеальна і потребує доопрацювання.

Водночас представники школи впевнені, що майбутнє освіти саме за штучним інтелектом. Алгоритми зможуть ефективніше навчати дітей, ніж справжні вчителі, адаптуючи програми під індивідуальні потреби кожного учня.

Раніше OpenAI опублікувала список професій, де ChatGPT уже змагається з людьми. Найбільший потенціал штучний інтелект показав у сфері, де працюють ріелтори, юристи, розробники ПЗ та інженери.

Як писав УНІАН, популярні нейромережеві боти, включно з ChatGPT, останнім часом почали брехати вдвічі частіше, ніж раніше. На думку фахівців, проблема полягає в тому, що боти намагаються вигадувати відповідь, якщо не мають необхідної інформації, хоча раніше охоче зізнавалися в тому, що чогось не знають.

