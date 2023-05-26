Як пишуть ЗМІ, iPhone 15 будуть підтримувати бездротову зарядку 15 Вт з будь-якими аксесуарами.

У цьогорічних iPhone, які вийдуть у вересні, з'явиться можливість заряджати смартфон, використовуючи будь-який бездротовий аксесуар, а не тільки фірмовий MagSafe. Про це повідомляє видання MacRumors.

Відомо, що в попередніх поколіннях айфонів – iPhone 12, 13 і 14 – зарядити смартфон при максимальній потужності 15 Вт можна тільки за допомогою MagSafe. При використанні інших зарядних пристроїв потужність буде знижується вдвічі, до 7,5 Вт.

Якщо інформація підтвердиться на практиці, це може говорити про те, що політика Apple стає більш гнучкою, надаючи своїм користувачам більше вибору.

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Тепер зарядка для іРһопе буде як у всіх

Раніше Apple офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. На такі зміни яблучна компанія пішла, щоб відповідати вимогам закону Євросоюзу про стандартизацію USB-роз'ємів.

Apple вже шукає лазівки і, за чутками, збирається обмежити роботу "нерідних" USB-C в iPhone 15. Таким чином, вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними (або частково сумісними) з айфонами. Це відіб'ється на пропускній здатності і швидкості зарядки.

Попри те що американський IT-гігант ще не анонсував девайси лінійки iPhone 15, в Євросоюзі вже пригрозили Apple забороною на продаж смартфонів в країнах ЄС за реалізацію подібної ідеї.

Втім, враховуючи той факт, що закон ЄС про "стандартизацію USB-роз'ємів" починає діяти тільки з грудня 2024 року, а Apple зазвичай випускає нові смартфони у вересні, компанія може урізати можливості порту USB-C як мінімум в двох поколіннях смартфонів – iPhone 15 і iPhone 16.

При цьому, за даними Bloomberg, перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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