У квітні, як вважалося раніше, 15-дюймовий MacBook Air не представлять – доведеться чекати до червня.

Apple узялася до тестування стороннього ПЗ із магазину App Store, щоб перевірити його сумісність з новим залізом, пишуть джерела Bloomberg. Серед нових гаджетів згадується оновлений MacBook серії Air.

Найбільше уваги привернув розмір діагоналі пристрою – джерела стверджують, що Apple розширить серію ноутбуків MacBook Air гігантською 15-дюймовою моделлю. Модель з 13,6-дюймовим дисплеєм залишиться в лінійці.

За інформацією Bloomberg, в квітні, як вважалося раніше, новинку не представлять – доведеться чекати в кращому випадку до червня. Повідомляється, що ноутбук буде базуватися на чіпі M2 з 8-ядерним процесором, а дизайн буде таким же, як у останньої версії Air з екраном діагоналлю 13,6 дюйма.

Відео дня

Разом з новим MacBook Air виробник презентує 24-дюймовий iMac і 13-дюймовий MacBook Pro. До того ж Apple працює над першим Mac Pro на новому процесорі, але його анонс, швидше за все, відбудеться в кінці року.

А вже в 2024 рік запланований вихід MacBook Pro на базі процесора М3. Очікується, що оновлений чіп забезпечить колосальний приріст продуктивності і вищу енергоефективність.

Які гаджети та аксесуари Apple покаже до кінця 2023 року

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

З 5 до 9 червня у Apple запланована конференція для розробників WWDC 2023. На ній, за чутками, Apple нарешті представить свою гарнітуру змішаної реальності. Вважається, що гаджет безпосередньо пов'язаний зі спадщиною Тіма Кука і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

Також навесні-влітку очікується вихід спеціальної версії AirPods Pro з USB-C і, можливо, другого покоління AirPods Max. Традиційно, головна презентація компанії пройде у вересні, де покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном і USB-C, Apple Watch Series 9 і інші пристрої.

Вас також можуть зацікавити новини: