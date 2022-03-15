Триває відновлення базових станцій та вузлів зв'язку в місцях, де велися найзапекліші бойові дії.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України наголошує, що окупанти продовжують використання засобів радіоелектронної боротьби для "заглушення" абонентів.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

Зазначається, що одна з цілей окупанта - знищення телекомунікаційної інфраструктури нашої держави. Інфраструктура операторів та провайдерів зазнає пошкоджень внаслідок бойових дій, надавачі послуг електронних комунікацій за сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку відновлюють інфраструктуру за першої можливості.

"Ворог продовжує використання засобів радіоелектронної боротьби для "заглушення" абонентів, однак спільними зусиллями сил безпеки та оборони України здійснюється ефективна протидія ворожим намірам залишити Україну без зв'язку", - запевнили у Службі.

Крім того, повідомляється, що триває процес відновлення базових станцій та вузлів зв'язку в місцях, де велися найзапекліші бойові дії.

Зокрема, у Чернігові та області за добу на 10% покращилося покриття мобільним зв'язком та інтернетом.

"Триває процес відновлення систем та мереж на Луганщині, а на Донбасі налаштовано маршрутизацію номеру швидкої медичної допомоги (103) через основний та резервний канали - люди зможуть викликати швидку і не залишаться у біді сам на сам", - йдеться у повідомленні.

Зауважується також, що є міста та райони, де окупанти по-варварськи знищують інфраструктуру операторів. Так, найбільш постраждалою є Київщина, зокрема це Ворзель, Гостомель, Ірпінь та Буча.

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