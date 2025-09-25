Частка Windows 7 зросла більш ніж на 100% лише за два місяці, незважаючи на відсутність офіційної підтримки.

Ресурс XDA Developers звернув увагу на зростання популярності Windows 7, випущеної в далекому 2009 році. Частка ОС раптово зросла більш ніж на 100% всього за два місяці, незважаючи на відсутність підтримки.

Якщо в липні 2025 року світова частка Windows 7 становила скромні 2%, то в серпні вона досягла 3,5%, а до вересня збільшилася до 5,2%, згідно з даними StatCounter. Нагадаємо, підтримку "сімки" було припинено в січні 2020 року.

Також аналітики відзначають, що в останні місяці помітно впала частка Windows 10. Це пов'язано із завершенням 25 жовтня офіційної підтримки цієї ОС. Станом на вересень 2025-го, частка використання Windows 11 склала 50,74% проти 43,09% у Windows 10.

Відео дня

Причини такого несподіваного сплеску інтересу до Windows 7, що вийшла понад 15 років тому, поки залишаються незрозумілими. За словами аналітиків, які б чинники не стояли за нинішнім зростанням популярності "сімки", ці, нехай формально і скромні цифри, вражають.

Цікаво, що в Україні Windows 7 стабільно тримає близько 4% користувачів. При цьому українські користувачі вкрай неохоче переходять на Windows 11, яка, згідно зі статистикою, має частку всього в 30.89%.

В останніх збірках Windows 11 Microsoft повернула затребувану функцію, яка зникла ще у Vista. Йдеться про технологію DreamScenes, що давала змогу ставити відео на шпалери.

Раніше в компанії також підтвердили, що поки у них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової ОС вийде велике оновлення 25H2 для Windows 11.

Вас також можуть зацікавити новини: