Не такої гри про Реймена ми чекали.

Ubisoft випустила NFT-гру - Captain Laserhawk: The G.A.M.E., дія якої розгортається у всесвіті Far Cry 3: Blood Dragon. Також у ролі коментатора тут виступає сам Реймен, знайомий багатьом за однойменною франшизою Ubisoft.

Незважаючи на зовсім недавній реліз гри, ви не знайдете про неї жодних згадок в основних соціальних мережах компанії. Captain Laserhawk: The G.A.M.E. являє собою мультиплеєрний топдаун-шутер, що вимагає від гравців придбання спеціальної NFT-карти "Niji Warrior", 25 доларів за доступ до гри. Ця карта еволюціонуватиме разом із прогресом гравця, що передбачає її потенційну цінність на вторинному ринку.

Сама Ubisoft, судячи з усього, винесла уроки з попереднього негативного досвіду, пов'язаного з блокчейном і NFT 2021 року, і цього разу тримає експеримент осторонь від основної аудиторії. Компанія обіцяє дати гравцям впливати на сюжет гри, але поки що Captain Laserhawk являє собою простенький шутер на кшталт Hotline Miami, тільки тепер ще й з іншими користувачами.

Відео дня

Раніше творчий директор Assassin's Creed Shadows розповів подробиці про головну героїню гри Наое. Вона стане найшвидшим асасином у серії, а в проходженні за неї доведеться чимало користуватися стелсом.

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