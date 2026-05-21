Україна та Росія розчарувалися в переговорах за посередництва США, – Foreign Policy

Амбітна спроба Білого дому змусити Москву та Київ сісти за стіл переговорів зазнала остаточного краху.

Минулого серпня Росія тріумфально презентувала саміт зі Сполученими Штатами на Алясці як прорив у своїй війні з метою завоювання України, пізніше поетично розмірковуючи про "дух Анкориджа". Майже через рік цей дух зник.

Тим часом Україна все більш відкрито і публічно висловлює невдоволення американським посередництвом, навіть незважаючи на те, що її військові зусилля починають приносити результати у боротьбі з Росією, що налаштовує обидві сторони на ще більш затяжну війну, пише Foreign Policy.

З американського боку переговори очолював спочатку Стів Віткофф, забудовник і друг президента США Дональда Трампа, а пізніше спільно Віткофф і Джаред Кушнер, зять Трампа.

Переговорники Трампа і марафонські зустрічі

Кремль спочатку, здавалося, був готовий задобрити команду Віткоффа: Віткофф шість разів літав до Москви, щоб особисто зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним для марафонських переговорів, а також зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Росія також направляла бізнесмена Кирила Дмитрієва для представлення економічних компонентів американо-російської угоди щодо України. Але попри масований тиск, прогрес виявився незначним. Адже Росія не захотіла поступитися у своїй вимозі повного контролю над українським Донбасом, а американська сторона виявилася нездатною або не бажала чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від нього, пишуть ЗМІ.

Високопоставлений європейський дипломат на правах анонімності підкреслив, що, на його думку, американська сторона відчувала розчарування через те, що Україна не відмовлялася від Донбасу, незважаючи на тиск США, – але Сполучені Штати вірили, що Росія з часом все одно забере Донбас, що потім знову відкриє шлях для мирної угоди шляхом переговорів.

Трамп неодноразово виставляв Росію сильнішою державою в цій війні, заявивши президенту України Володимиру Зеленському на зустрічі в лютому 2025 року, що в України "немає карт на руках", і зазначивши в грудні 2025 року, що Україна "програє".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше стверджував, що Україна, найімовірніше, втратить Донбас.

Як Білий дім втратив важелі впливу

Проте адміністрація Трампа в певному сенсі стримувала свої удари, коли справа стосувалася Києва: хоча вона зменшила обсяги допомоги, що надається Україні, вона все ще продає зброю країні через НАТО, забезпечує Київ розвідувальною підтримкою та вводить санкції проти російської нафти, хоча й скасовує їх частково.

Очевидний ентузіазм Росії щодо переговорів під керівництвом США згодом теж згас. "Цілком очевидно, що вони охолонули до переговорів", – пояснив Джон Гербст, старший директор Євразійського центру Атлантичної ради.

Також немає впевненості в тому, що Росія в підсумку забере Донбас, як передбачав Венс, заявляють журналісти. Росія просунулася відносно мало на Донбасі, а нещодавно навіть втратила деякі позиції на інших ділянках фронту.

Тим часом тиск, який Білий дім чинив на Україну, зменшив його важелі впливу, підштовхнувши Київ до меншої залежності від американської допомоги. Після скорочення військової та гуманітарної допомоги США Україні європейські країни значною мірою замінили це фінансування, згідно з даними Кільського інституту світової економіки, німецького аналітичного центру.

Україна також різко збільшила внутрішнє виробництво зброї, включаючи безпілотники-перехоплювачі та наземних роботів. Хоча Київ і надалі залежить від Сполучених Штатів у плані поставок (через європейські країни) протибалістичних ракет, але відносно обмежений вплив російських ракетних ударів на здатність України воювати означає, що важелі впливу США в цьому питанні можуть бути мінімальними.

Проблеми всередині Росії та європейський трек

У цій ситуації свої плоди починає приносити і власна кампанія України проти Росії. Завдяки використанню безпілотників та інших технологій Україна знищує російські війська швидше, ніж Росія може їх без зусиль замінити.

У свою чергу, це змушує Кремль використовувати методи тиску на студентів університетів та бізнес для залучення нових рекрутів, що потенційно створює грунт для внутрішніх заворушень.

Атаки України на російські нафтопереробні об'єкти також підривають орієнтовану на енергетику економіку країни, сприяючи прогнозованому зростанню всього на 0,4 відсотка в поточному році.

Все це, мабуть, дозволило Україні почуватися більш комфортно у відкритій критиці Сполучених Штатів. Наприклад, Зеленський у квітні заявив, що в американських переговірників "немає часу на Україну".

На тлі очевидного взаємного розчарування в процесі під керівництвом США, як Україна, так і Росія заявили, що вони відкриті для того, щоб переговори очолила Європа. У неділю Зеленський поговорив із головою Європейської ради Антоніу Коштою про більш пряме залучення Європи, включаючи можливе призначення посланця для представлення Європи на переговорах.

Європейські лідери обговорювали колишню німецьку лідерку Ангелу Меркель, а також колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі як можливі варіанти, Путін же запропонував кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який має тісні зв'язки з Росією, як посередника – європейські лідери відхилили цю пропозицію.

Однак чи зможе Європа досягти успіху там, де спіткнулися Сполучені Штати, поки що незрозуміло.

