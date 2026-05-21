Росія доставила до Білорусі ядерні боєприпаси (відео)

У Білорусі провели тренування з отримання боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М".

У Росії заявили про доставку ядерних боєприпасів на територію Білорусі в рамках ядерних навчань, які триватимуть до 21 травня. Про це заявило російське Міноборони, показавши відео.

"У рамках навчань ядерних сил забезпечено доставку ядерних боєприпасів до польових пунктів зберігання позиційного району ракетної бригади в Республіці Білорусь", – йдеться в заяві.

Також у Міноборони РФ повідомили про відпрацювання білоруськими військовими завдань з отримання боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М", оснащення ними ракет-носіїв та прихованого висунення в призначений район для підготовки до проведення пусків.

Ядерні навчання в Білорусі

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ повідомило про початок навчань "з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". Маневри пройдуть з 19 по 21 травня. У них візьмуть участь понад 64 тис. військових і понад 7,8 тис. одиниць техніки. До навчань залучені Ракетні війська стратегічного призначення, Тихоокеанський і Північний флоти.

Експерти вважають, що це було зроблено, щоб продемонструвати силу перед союзниками України та відвернути увагу від зростаючих проблем загарбників на фронті.

У МЗС України вважають, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання цих двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки.

