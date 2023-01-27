Додаток працює швидше і забезпечує більш низьке енергоспоживання.

Розробники месенджера WhatsApp нарешті випустили загальнодоступну бета-версію клієнта месенджера для macOS.

Спеціальна версія адаптована для роботи з комп'ютерами Apple на базі фірмових процесорів M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M2, M2 Pro і M2 Max. Вона має всі функції з версії месенджера для iOS, повідомляє видання MySmartPrice.

Наголошується, що таке нововведення особливо корисно для власників MacBook Air і MacBook Pro – додаток працює швидше і споживає менше ресурсів.

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Завантажити бета-версію WhatsApp для macOS може будь-хто з офіційного сайту розробників.

Які нові функції WhatsApp отримав у 2022 році

У WhatsApp тепер можна відправляти повідомлення самому собі. Нововведення працює за аналогом "Збереженого" з Telegram'а і стане в пригоді для заміток, збереження якихось постів на потім або навіть в якості сховища – завантаженням файлів об'ємом до 2 ГБ.

Також в WhatsApp з'явились "Спільноти" – це щось на зразок папок в Telegram для об'єднання кілька чатів в тематичні групи. Наприклад, в спільноту можна додати групові листування мешканців будинку, робочі або шкільні чати.

А для тих, хто не любить, що статус їх активності видно іншим, додали можливість приховати свою присутність в онлайні від усіх. Для цього, перейдіть в меню "Налаштування → Аккаунт → Конфіденційність → Час останнього відвідування і статус в мережі". Там же можна відфільтрувати тих користувачів, для яких буде показаний ваш справжній статус в мережі.

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