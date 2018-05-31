Гройсман пропонує ставити вагові комплекси не на дорогах, а в місцях, де завантажують вантажівки

Гройсман зазначив, що перевантажена важка техніка є проблемою, яка призводить до нищення навіть вже відремонтованих доріг.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує ставити вагові комплекси не на дорогах, а в місцях, де завантажують чи розвантажують вантажівки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу Гройсман озвучив сьогодні на Трнопільщині під час оглядин стану ремонту траси Тернопіль-Хмельницький.

Він зазначив, що перевантажена важка техніка є проблемою, яка призводить до нищення навіть вже відремонтованих доріг.

«Області отримали засоби вагового контролю, але там розмінюються на хабарі і потім сотні мільйонів, які ми скеровуємо на ремонт доріг, йдуть в нікуди. На місцях ви ж знаєте, де концентрація великих вантажів. Заїжджає вантажівка на елеватор, поставте там ваговий комплекс. Там і зважуйте. Якщо елеватори приймають перевантажений транспорт, вони сприяють руйнації доріг. А потім агротрейдери нарікають на погану інфраструктуру, як заважає їм здійснювати нормальний продаж своїх товарів», – зазначив Гройсман.

Голова ТОДА Степан Барна одразу доручив начальнику обласної Служби автомобільних доріг Богдану Юлику втілити дану пропозицію Прем’єра.

Принагідно Барна повідомив, що на Тернопільщині залучають аграрні підприємства до ремонту доріг.

«Бо руйнування місцевих доріг почалося тоді, коли почали працювати агрохолдниги за рахунок перевантаження транспорту», – констатував керівник області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Володмир Гройсман відвідав Тернопільщину з робочим візитом