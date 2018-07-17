На Тернопільщині пройшли сильні зливи.

На Тернопільщині через проливні дощі рятувальники тричі виїжджали на відкачування води з підтоплених приміщень.

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Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні ДСНС в Тернопільській області, зокрема, о 15.43 у м. Тернопіль на вул. Стадникової, 2 внаслідок проливних дощів відбулось підтоплення приміщень магазину, які розміщені в підвальному поверсі житлового будинку. На місце події для відкачування води залучено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Також рятувальники о 17.17 виїжджали на виклик в м. Чортків на вул. Шевченка, 16, де внаслідок проливних дощів відбулось підтоплення підвального приміщення кафе «Богодар».

А о 19.45 – в с. В.Гаї Тернопільського району на вул. Тернопільську, 16, де внаслідок проливних дощів відбулось підтоплення підвального приміщення новобудови житлового будинку.