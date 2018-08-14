У Тернополі патрульні зупинили водія, у якого рівень алкоголю в крові перевищував норму в 13 разів

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

У Тернополі патрульні поліцейські зупинили вщент п’яного водія.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, учора ввечері 13 серпня на вул. Хмельницького інспектори помітили автомобіль Fiat Scudo, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час спілкування з водієм патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Освідування встановило, що рівень алкоголю в організмі 32-річного чоловіка майже в 13 разів перевищив допустиму норму – 2,52 проміле.

На тернополянина патрульні склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 122 ("порушення ПДР") та ч. 1 ст. 130 ("керування у стані сп’яніння") КУпАП.