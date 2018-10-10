На Тернопільщині сім’я, яка виховує 10 дітей, отримала новий будинок вартістю понад 1 мільйон гривень
17:44, 10 жовтня 2018Тернопіль
279 0
До переїзду у новий будинок сім’я проживала в Тернополі.
На Тернопільщині сім’я, яка виховує 10 дітей, отримала новий будинок вартістю понад 1 млн грн / фото: прес-служба тода
На Тернопільщині сім’я, яка виховує 10 дітей, отримала новий будинок.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, з державного бюджету на придбання та облаштування будинку сімейного типу у селі Жовнівка Бережанського району було виділено понад 1 млн грн, ще 61 тис. грн виділили з місцевого бюджету
фото: прес-служба тода
Загалом Олег та Ольга Данилюки виховують 10 дітей, з них 5 – прийомних діток. Найстаршому – 28 років, наймолодшому - три рочки.
До переїзду у новий будинок сім’я проживала в Тернополі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter