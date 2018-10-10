На Тернопільщині сім’я, яка виховує 10 дітей, отримала новий будинок вартістю понад 1 мільйон гривень

17:44, 10 жовтня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині сім’я, яка виховує 10 дітей, отримала новий будинок вартістю понад 1 млн грн / фото: прес-служба тода

Як повідомили УНІАН в  прес-службі облдержадміністрації, з державного бюджету на придбання та облаштування будинку сімейного типу у селі Жовнівка Бережанського району було виділено понад 1 млн грн, ще 61 тис. грн виділили з місцевого бюджету

фото: прес-служба тода

Загалом Олег та Ольга Данилюки виховують 10 дітей, з них 5 – прийомних діток. Найстаршому – 28 років, наймолодшому - три рочки.

До переїзду у новий будинок сім’я проживала в Тернополі.

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