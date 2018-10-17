Аархітектурно-містобудівна ради при ТОДА схвалила проект реконструкції аеропорту «Тернопіль» за 22 млн грн. (фото)

Аархітектурно-містобудівна ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації схвалила проект реконструкції аеропорту «Тернопіль» за 22 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, невдовзі проект винесуть на розгляд депутатів облради.

Як зауважив перший заступник голови Тернопільської ОДА Іван Крисак, Тернопільщина має унікальне географічне розташування та значний потенціал для здійснення пасажирських і вантажних авіаперевезень .

«Завдяки реалізації концепції розвитку аеропорту «Тернопіль» збільшиться кількість авіаперевезень, зросте обсяг надходжень до місцевого та державного бюджетів, створюватимуться нові робочі місця. Аеропорт зможе залучати авіаперевізників та туроператорів для виконання міжнародних та внутрішніх рейсів. Це широкі можливості для залучення фінансових інвестицій для розвитку регіону, бізнесу і туризму», – зазначив Крисак.

Проект реконструкції аеровокзалу аеропорту «Тернопіль» передбачає 22 млн. грн. Заплановані реконструкція фасаду аеровокзалу та внутрішніх приміщень, шатрового даху із подальшим розташуванням сонячної системи на даху.