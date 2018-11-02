На Тернопільщині знайшли пенсіонерку, яка зникла 29 жовтня

11:13, 02 листопада 2018
Тернопіль
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Фото facebook.com/MVS.LVIV

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка 29 жовтня близько 15 год пішла з дому та не повернулася. Про це поліцейським повідомила донька зниклої.

За даними правоохоронців, 31 жовтня жінку знайшли, об’єктом злочинних посягань вона не стала.

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Теги: #зникнення#Тернопільщина