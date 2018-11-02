На Тернопільщині знайшли пенсіонерку, яка зникла 29 жовтня
11:13, 02 листопада 2018Тернопіль
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За даними правоохоронців, 31 жовтня жінку знайшли, об’єктом злочинних посягань вона не стала.
Фото facebook.com/MVS.LVIV
Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукали зниклу пенсіонерку з села Острівець.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка 29 жовтня близько 15 год пішла з дому та не повернулася. Про це поліцейським повідомила донька зниклої.
За даними правоохоронців, 31 жовтня жінку знайшли, об’єктом злочинних посягань вона не стала.
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