На Тернопільщині знайшли пенсіонерку, яка зникла 29 жовтня

За даними правоохоронців, 31 жовтня жінку знайшли, об’єктом злочинних посягань вона не стала.

Працівники Теребовлянського відділу поліції розшукали зниклу пенсіонерку з села Острівець.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка 29 жовтня близько 15 год пішла з дому та не повернулася. Про це поліцейським повідомила донька зниклої.

За даними правоохоронців, 31 жовтня жінку знайшли, об’єктом злочинних посягань вона не стала.