30 жовтня у Тернополі призупинили опалювальний сезон на невизначений термін у зв’язку з потеплінням.

У Тернополі з 5 листопада відновлять опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийнято у зв’язку із прогнозованим погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури повітря.

Заплановано, що з понеділка комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочне запуск системи опалення для відновлення подачі тепла в усі будинки та інші установи міста. На даний момент опалюються лише лікарні.

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У мерії зазначили, що у відповідності до «Правил технічної експлуатації систем теплопостачання», для проведення технічних робіт фахівцям дається 72 год, тобто три доби, відповідно, тепло у тернопільські багатоповерхівки прийде не одночасно. Також під час запуску систем, трапляються локальні проблеми, пов’язані із заповітренням труб та аварії на теплотрасах, що також може стати причиною затримки подачі тепла до осель.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня у Тернополі призупинили опалювальний сезон на невизначений термін у зв’язку з потеплінням. Тепло припинили подавати в усі будівлі та установи крім лікарень.