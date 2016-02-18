Затверджені Радою компенсації перевізникам залишили можливість безкоштовного проїзду для пільговиків – Юрик

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співавтор законопроекту, нардеп від Тернопільщини, член фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.

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«Відповідно до змін, які ми запропонували, з державного бюджету виділено 2 млрд грн на компенсацію за проїзд в громадському транспорті пільговим категоріям», - зазначив Юрик.

За словами народного депутата, сума, виділена державою, зменшить фінансове навантаження на місцеві бюджети та дасть змогу компенсовувати вартість проїзду більшій кількості пільгових категорій громадян. Відтак пільговики і надалі зможуть їздити в громадському транспорті безкоштовно.

Цього тижня в ТОДА провели нараду, під час керівництво області закликало перевізників не припиняти безкоштовне перевезення пільговиків, пообіцявши, що невдовзі буде розроблено механізм компенсації за пільгові перевезення.