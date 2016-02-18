Затверджені Радою компенсації перевізникам залишили можливість безкоштовного проїзду для пільговиків – Юрик
Прийняті сьогодні зміни до Закону про Держбюджет на 2016 рік щодо фінансового забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг допоможе зняти напругу в середовищі перевізників і забезпечить можливість безкоштовного проїзду для пільговиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив співавтор законопроекту, нардеп від Тернопільщини, член фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик.
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«Відповідно до змін, які ми запропонували, з державного бюджету виділено 2 млрд грн на компенсацію за проїзд в громадському транспорті пільговим категоріям», - зазначив Юрик.
За словами народного депутата, сума, виділена державою, зменшить фінансове навантаження на місцеві бюджети та дасть змогу компенсовувати вартість проїзду більшій кількості пільгових категорій громадян. Відтак пільговики і надалі зможуть їздити в громадському транспорті безкоштовно.
Цього тижня в ТОДА провели нараду, під час керівництво області закликало перевізників не припиняти безкоштовне перевезення пільговиків, пообіцявши, що невдовзі буде розроблено механізм компенсації за пільгові перевезення.