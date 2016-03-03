У Тернополі викрили працівників рятувальної станції, які займалися незаконним виловом риби.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні вночі браконьєрів викрили активісти громадської організації «Скеля», після чого одразу викликали правоохоронців.

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Активісти кілька ночей чергували, щоб підстерегти людей, які ставлять сітки на Тернопільскому ставі.

Виявилося, що рибний промисел налагодили працівники рятувальної станції. У них вилучили 70 мішків риби, 70 стометрових сіток, прилади для підлідного встановлення сіток.

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Збитки, які завдавали тернопільському ставу браконьєри одним уловом, склали орієнтовно 100 тис. грн.

За фактом незаконного зайняття рибним добувним ремеслом відкрито кримінальне провадження згідно ч. 1статті 249 ККУ.