У Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на вул. Микулинецькій близько 16.30.

За попередніми даними, водій автомобіля "Опель-Вектра", повертаючи з Микулинецької в смт. Березовиця, не пропустив автомобіль GREAT WALL та зіткнувся з ним.

Внаслідок ДТП водія "Опеля" із забоєм грудної клітки та переломом ребер госпіталізований в реанімаційне відділення. Також госпіталізували пасажирок даного авто – двох неповнолітніх дівчат.

Водієві іншого автомобіля надана медична допомога без госпіталізації.