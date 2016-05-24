У Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано трьох осіб
12:46, 24 травня 2016Тернопіль
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У Тернополі внаслідок ДТП госпіталізовано водія та двох неповнолітніх.
Водієві іншого автомобіля надана медична допомога без госпіталізації / ГУНП в Тернопільській області
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора на вул. Микулинецькій близько 16.30.
За попередніми даними, водій автомобіля "Опель-Вектра", повертаючи з Микулинецької в смт. Березовиця, не пропустив автомобіль GREAT WALL та зіткнувся з ним.
Внаслідок ДТП водія "Опеля" із забоєм грудної клітки та переломом ребер госпіталізований в реанімаційне відділення. Також госпіталізували пасажирок даного авто – двох неповнолітніх дівчат.
Водієві іншого автомобіля надана медична допомога без госпіталізації.
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