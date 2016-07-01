На Тернопільщині СБУ запобігла контрабанді раритетного годинника

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного управління співробітники СБУ, даний годинник доповнить колекцію експонатів Збаразького замку.

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Годинник правоохоронці вилучили у групи зловмисників, котрі в жовтні 2012 року намагалися вивезти його до Польщі для збуту іноземним колекціонерам. Під час спроби приховати старовинний годинник від митного контролю контрабандистів затримали у митному пункті пропуску «Шегині» слідчі УСБУ в Тернопільській області.

За вчинення замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України) зловмисників засуджено до п’яти років позбавлення волі, а «товар» конфісковано в дохід держави.

За висновком експертів, цей годинник є авторською копією майстрів Західної Європи, яка виготовлена наприкінці ХІХ століття.

Вартість годинника у 2012 році становила 2 тис. доларів.

Маятниковий годинник, корпус якого обрамлений латунню та бронзою, прикрашено позолотою та емаллю.