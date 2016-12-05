У Тернополі затримали нетверезого водія, рівень алкоголю в крові якого перевищував норму в 16 разів

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, водія затримали у вихідні.

Під час перевірки 33-річного водія автомобіля Fiat Ducato драгер показав результат 3.05 проміле. Це майже у 16 разів перевищує допустиму норму.

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На водія інспектори склали відповідні адмінматеріали і вилучили посвідчення водія.

Загалом упродовж вихідних патрульні поліцейські зупинили у Тернополі 7 водіїв, які керували автомобілем в стані алкогольного сп’яніння.