На Тернопільщині госпіталізовано 5 осіб внаслідок ДТП, зокрема вагітну жінку та неповнолітню

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора близько 21 год у Хоросткові Гусятинського району.

У ході попереднього огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що водій "Мерседес Віто" їхав у бік Тернополя. В салоні мікроавтбусу перебувало 6 пасажирів, серед яких троє неповнолітніх.

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В якийсь момент транспорт почало заносити на слизькій дорозі, автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим мікроавтобусом такої ж марки, в якій їхав чоловік з вагітною дружиною.

В результаті ДТП до лікарні звернулося п'ятеро учасників автопригоди, у них діагностовано закриті черепно-мозкові травми, забої м'яких тканин, синці. В одної неповнолітньої – перелом кістки стопи.

Як відомо, раніше на Тернопільщині у ДТП загинула 38-річна жінка.