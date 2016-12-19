На Тернопільщині прокуратура взялася за депутата сільради, який побив людину за відеозйомку на зборах громади

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, що під час зборів жителів багатоквартирного будинку одного з сіл Теребовлянського району Тернопільської області з питань дотримання правил екологічних норм та правил під час водовідведення, депутат сільради спробував завадити своєму односельцю знімати відео цього публічного заходу на мобільний телефон.

Зокрема, висловлюючи вимогу щодо припинення відеозапису зборів на відеокамеру телефону, він наніс місцевому мешканцю кілька ударів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 126 КК України (умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень).