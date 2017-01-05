У Тернополі виявили водія таксі у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, близько 2:00 інспектори отримали повідомлення про те, що водій таксі, на думку заявника, нетверезий.

Патрульні за кілька хвилин виявили вказане у зверненні Chevrolet Aveo на вул. Протасевича. Інспектори зупинили порушника.

Під час спілкування з водієм таксі патрульні виявили у нього ознаками наркотичного сп'яніння. Громадянину запропонували пройти тест на стан сп'яніння в медичному закладі. Чоловік надав документи, але від перевірки на наркотичне сп’яніння категорично відмовився.

Охоронці правопорядку доставили 33-річного чоловіка до відділу поліції та склали щодо нього адміністративні матеріали за ст.130 (керування в стані сп’яніння) та за ч.6 ст.121 (керування водієм транспортним засобом, з неосвітленим номерним знаком) КУпАП.

Раніше у Тернополі затримали таксиста у стані наркотичного сп’яніння зі зброєю.