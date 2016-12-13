У Києві чоловік сів у таксі у стані наркотичного сп'яніння і помер

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, за попередньою інформацією, молодик помер від передозування наркотиків.

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В машину сіли троє осіб, незабаром одному з пасажирів стало дуже погано.

Водій спровокував порушення ПДР для зупинки перед патрульними.

"Швидка" прибула через 5-6 хвилин, проте чоловік уже був мертвий. Його друг також перебував у стані наркотичного сп'яніння. На місці працює оперативно-слідча група та експерт.