На Тернопільщині горіла вантажівка.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу автомобіля у Романовому Селі Збаразького району до оперативно-диспетчерської служби надійшло 21 лютого о 20.18.

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На виклик направили черговий караул 4-ї ДПРЧ Управління у складі 4-ох чоловік. Рятувальники встановили, що горить автомобіль DAF.

О 21.12 пожежникам вдалося локалізувати пожежу, а о 21.20 – повністю її ліквідувати.

Вогнем знищено два задніх колеса транспортного засобу та пошкоджено раму.