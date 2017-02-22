На Тернопільщині горіла вантажівка

11:16, 22 лютого 2017
Тернопіль
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На Тернопільщині горіла вантажівка.

Вогнем знищено два задніх колеса транспортного засобу та пошкоджено раму / v-techtuning.com

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу автомобіля у Романовому Селі Збаразького району до оперативно-диспетчерської служби надійшло 21 лютого о 20.18. 

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На виклик направили черговий караул 4-ї ДПРЧ Управління у складі 4-ох чоловік. Рятувальники встановили, що горить автомобіль DAF.

О 21.12 пожежникам вдалося локалізувати пожежу, а о 21.20 – повністю її ліквідувати. 

Вогнем знищено два задніх колеса транспортного засобу та пошкоджено раму.

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Теги: #пожежа#авто