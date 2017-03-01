Правоохоронці викрили фірму, яка отримала півмільйона гривень за ремонт дороги на Тернопільщині, який насправді не проводила
Правоохоронці викрили фірму, яка отримала півмільйона гривень за ремонт дороги на Тернопільщині, який насправді не проводила.
Під час досудового слідства встановлено, що службові особи підприємства з Хмельницького підписали та подали в одне з управлінь Тернопільської державної обласної адміністрації завідомо неправдиві документи про виконані роботи щодо ремонту доріг у Підволочиському районі на Тернопільщині.
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Насправді ремонтні роботи не виконувались. Незаконними діями службовців бюджету завдано збитків на суму понад півмільйона грн.
Злочин викрито спільно з працівниками Служби безпеки України в Тернопільській області.
Нагадаємо, що підприємство із сусідньої області не вперше фігурує у підписанні фіктивних документів по ремонту шляхів у цьому ж районі, виявлених прокуратурою та СБУ.
Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України ( зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) стосовно службових осіб підприємства з ремонту доріг.