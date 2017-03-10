Голова Тернопільської ОДА закликав місцевих спиртовиків активніше шукати нові ринки збуту

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, проблеми галузі він обговорив під час робочого візиту на Залозецьке місце провадження діяльності ДП «Укрспирт».

«Залозецький спиртзавод – один з ключових флагманів в Тернопільській області. На жаль, проблеми у спиртовій галузі у нас є. У порівнянні з 2015 роком обсяги виробництва спирту в області скоротилися на 50%. Це не може нас не турбувати. Я беру на себе зобов`язання поговорити з цього приводу з Міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим щодо можливості врегулювання цього питання», – сказав Барна.

Він наголосив, що керівникам спиртзаводів потрібно шукати нові ринки збуту не тільки в Україні, а й за кордоном.

«Це може бути Угорщина, Польща, Молдова, країни середньої Азії», – зауважив Барна.

Заплановано, що вже цього року Залозецький спиртзавод відновить свою роботу.

Повноцінно завод не працює ще з 2014 року. У лютому-березні 2016 він частково відновив роботу – виробив 93,4 тис. декалітрів спирту на суму 8,3 млн грн.

«Спиртову галузь може врятувати тільки приватизація. Якщо прийдуть інвестори, вкладуть кошти, тоді зможемо говорити про розвиток», – переконаний керівник Залозецького МПД ДП «Укрспирт» Володимир Кунцьо.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року на Тернопільщині після 4 років простою відновив роботу Ковалівське місце проведення діяльності (МПД) ДП «Укрспирт». Це стало можливим завдяки тому, що керівництво підприємства знайшло можливість експорту своєї продукції в Угорщину.

У 2016 році з 11 спиртзаводів області працювали 8, однак окремі з них працювали лише кілька місяців.