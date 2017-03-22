На Тернопільщині доходи на одного жителя в об’єднаних громадах у 2016 році зросли у 5 разів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова ТОДА Степан Барна, розповідаючи про участь делегації області у засіданні Ради регіонального розвитку.

«Участь у таких заходах, як засідання Ради регіонального розвитку, дає можливість обмінятися досвідом, кращими практиками, обговорити найбільш оптимальні шляхи вирішення проблемних моментів, а також забезпечує відвертий діалог між керівництвом держави та представниками областей України. Завдяки позиції Президента України Петра Порошенка процес децентралізації охопив всю Україну, і до кінця року очікується, що кількість об’єднаних територіальних громад перевищить тисячу. Це є свідченням того, що люди зрозуміли ефективність, запропонованого керівництвом держави механізму і активно включаються в процес», – сказав Барна.

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Він зауважив, що створення ОТГ позитивно вплинуло на покращення рівня життя мешканців громад.

«На прикладі Тернопільської області є значний успіх – у минулому році завдяки фінансовій децентралізації область покращила показники по власних доходах – на одного жителя ОТГ тепер припадає 720 грн, а ще рік тому було лише 143 грн.Також Тернопільщина отримала субвенцію на підтримку територіальних громад – майже 141 млн грн. Це дало можливість відремонтувати школи, садочки, освітити вулиці, зробити каналізації. У цьому році позиція уряду незмінна – на розвиток інфраструктури громади Тернопільщини отримають 115 млн грн», – зауважив голова ТОДА.

Він нагадав, що на початковому етапі реформи в Тернопільській області було 26 територіальних громад, наразі їх уже є 36.

«На прикладі нашої області ми зможемо показати, що реформа децентралізації є ефективною. І це правильний шлях, і це чітка відповідь сьогодні популістам, які не здатні дати собі раду. Сьогодні ми бачимо дуже багато прикладів, коли люди беруть на себе відповідальність і отримують результат», – підкреслив Барна.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня під головуванням президента України Петра Порошенка відбулося п’яте засідання Ради регіонального розвитку. Близько тисячі учасників зі всієї України обговорили найбільш нагальні для держави питання. Тернопільську область представляла делегація з 60 осіб, зокрема Барна, голова обласної ради Віктор Овчарук, голови районних адміністрацій, понад два десятки голів об’єднаних територіальних громад, семеро голів міських рад.