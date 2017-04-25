Барна пояснив, чому на Тернопільщині вирішили ставку зробити на розширенні територіальних громад

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час зустрічі з делегаціями Донецької, Луганської, Львівської та Закарпатської областей, які приїхали на Тернопільщину переймати досвід зі створення ОТГ.

Барна розповів, що у створенні об’єднаних територіальних громад є не лише переваги, але й певні труднощі. Зокрема, це стосується керівників, яких обирають на місцях, але які не завжди є ефективними менеджерами, оскільки не в повній мірі розуміють процес управління органами місцевого самоврядування. Також іноді виникає проблема фінансової спроможності об’єднаних громад.

«Фінансово спроможна громада буде тоді, коли у неї буде достатня територія, достатня кількість населення. Натомість громади у 2,5-3 тис. осіб – це слабкі громади, яким складно брати на себе відповідальність за управління освітою, медициною. Водночас в таких громадах не достатньо фінансових надходжень, а тому виникає багато проблем, які часто потрібно вирішувати за рахунок області. Якщо ми говоримо про ефективність та результат, який повинні відчути люди – то і потрібно йти тим шляхом, який буде найбільш раціональним», – наголосив Барна.

Водночас він нагадав, що торік об’єднані територіальні громади Тернопільщини отримали субвенцію на загальну суму майже 150 млн грн. Ці гроші було вкладено в дороги, в амбулаторії, в школи.

«Це свідчить про те, що якість надання медичних та освітніх послуг, а також створення відповідної інфраструктури, дають перспективу розвитку для Тернопільської області. В більшості громад, особливо в новоутворених, бюджети зросли майже вдесятеро. Розширення або приєднання населених пунктів до вже утворених громад, які є сильнішими та фінансово спроможними, дасть змогу ще більше покращити в цих громадах показники соціально-економічного розвитку», – зауважив голова Тернопільської ОДА.