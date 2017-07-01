На Тернопільщині понад тисячу осіб бере участь у командно-штабних навчаннях для загону територіальної оборони

На Тернопільщині у Чорткові розпочалися командно-штабні навчання для повного складу загону територіальної оборони Чортківського району.

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, до практичних занять з цього району залучається понад тисячу осіб, які прибули отримати військовий вишкіл. Такі масштабні навчання відбуваються в Тернопільській області вперше.

Впродовж десяти днів реалізовуватимуться заходи, які спрямовані на своєчасне розгортання та функціонування системи територіальної оборони.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна привітав учасників та висловив впевненість, що бойова злагодженість та нові набуті знання стануть надійним підґрунтям, аби дати гідну відсіч ворогу.

«Проведення даного заходу відбувається у рамках стратегії відновлення функціонування загонів територіальної оборони відповідно до доручення Президента України. Даний захід частково фінансується за рахунок коштів Міністерства оброни. Долучаються до цього також органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Дані навчання відбуватимуться за участі інструкторів з Литви, де є передовий досвід формування загонів тероборони, а також представників громадських організацій, з якими ми регулярно проводимо заходи і вишколи, спрямовані на формування повноцінних загонів територіальної оборони», – зазначив Барна.

Начальник відділу територіальної оборони Тернопільського обласного військкомату Віктор Мацапей додав, що відновлення бойових навичок бійців загону буде проводитися під керівництвом інструкторів, які мають досвід участі в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, проводитимуть вишкіл військовослужбовці місцевої військової частини, офіцери Тернопільського обласного військового комісаріату та Національної академії Сухопутних військ зі Львова, фахівці Тернопільського державного медичного університету і Тернопільського національного технічного університету, а також представники громадських організацій області.