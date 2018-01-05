Почаївська ОТГ на Тернопільщині отримала новий трактор МТЗ-92 за 0,6 млн грн

Почаївська громада на Тернопільщині отримала новий трактор МТЗ-92 за 0,6 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сертифікат і ключі від трактора представникам Почаївської громади у рамках робочої поїздки вручив голова ТОДА Степан Барна.

«Приємно відзначити, що в області впевнено зростає кількість необхідної для роботи техніки. Відтак об’єднана територіальна громада зможе виконати всі види запланованих робіт, що у подальшому відіграє вирішальну роль у формуванні інфраструктури даної місцевості», – зазначив очільник області.

Трактор обладнаний навісним обладнанням, перебуватиме він на балансі Почаївського комбінату комунальних підприємств. Техніка, за допомогою якої виконуватимуться екскаваторні, вантажні, очисні, земельні та інші види робіт, придбана за кошти субвенції з державного бюджету.

Вартість трактора – 599 тис. грн.