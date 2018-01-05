На Тернопільщині розшукують трьох чоловіків, які пограбували таксиста

14:31, 05 січня 2018
Тернопіль
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Усім нападникам приблизно 35-40 років, один з них схожий на особу ромської національності.

На Тернопільщині розшукують трьох чоловіків, які пограбували таксиста / фото УНІАН

На Тернопільщині розшукують трьох чоловіків, які пограбували таксиста.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора троє невідомих зупинили в Тернополі на автовокзалі таксі і замовили поїздку до Чорткова та назад.

Уже повертаючись до Тернополя, один з клієнтів попросив зупинитися. Коли водій це зробив, невідомі, погрожуючи розправою, забрали у нього гроші, два мобільних телефони і після цього втекли. Засоби зв’язку таксист знайшов через деякий час у лісосмузі. Суму збитків потерпілий оцінив в 1,5 тис. грн.

Усім нападникам приблизно 35-40 років, один з них схожий на особу ромської національності.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР із правовою кваліфікацією ч.2 ст. 186 КК України (грабіж). 

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