В Тернопільській області виявили незаконний видобуток пісковика

На Тернопільщині виявили незаконну розробку пісковика. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що жителі одного з сіл Бучацького району здійснювали незаконне видобування пісковику в недіючому кар’єрі поблизу села Русилів Бучацького району Тернопільської області.

На місці злочину виявлено та накладено арешт на вантажний автомобіль, що використовувався для перевезення незаконно видобутого каменю.

Бучацьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.