Чи буває низький сезон у Венеції: туристам розповіли, коли туди краще їхати

Знамените італійське місто Венеція на даний момент є однією з головних жертв надмірного туризму. На тлі того, як місто продовжує з'являтися в голлівудських кінохітах на кшталт "Місія неможлива 7" або "Привиди у Венеції", а мільярдер Джефф Безос влаштовує там розкішне весілля, місцева влада вводить все нові й нові обмеження для звичайних туристів.

Найрадикальніший обмежувальний захід у Венеції – платний вхід до міста для одноденних туристів у певні періоди року. Цю ініціативу вже продовжили і на 2026 рік.

Проте туристичні експерти та місцеві жителі констатують, що туристів у місті все одно не поменшало, причому в будь-яку пору року.

То чи є у Венеції низький сезон

Як стверджує італійська авторка Lonely Planet Бенедетта Геддо, фактично у Венеції немає справжнього низького сезону – вона настільки унікальна і знаменита, що люди з усього світу хочуть побачити її на власні очі незалежно від пори року.

Втім, за словами журналістки, в цьому є і свої плюси, адже різні цікаві заходи проводяться у Венеції цілий рік, а тому насправді немає поганого часу для візиту.

Водночас вона зазначає, що поїздка до міста в будь-який сезон матиме свої плюси і мінуси.

З травня по жовтень – для любителів фестивалів

Хоча травень технічно це ще весна, саме в цей час погода у Венеції починає теплішати, а світловий день триває до пізнього вечора. У розпал літа, в липні-серпні, погода переходить межу від приємної до нестерпно спекотної – це слід враховувати тим, хто планує досліджувати місто пішки, радить Бенедетта.

Водночас вона зазначає, що чим ближче літо, тим більше в місті туристів і тим вищі ціни. Однак трохи заощадити можна завдяки численним місцевим безкоштовним розвагам.

Тим часом, червень – це початок високого сезону у Венеції, оскільки приблизно в середині місяця туди стікаються туристи після закриття шкіл на літні канікули. А тому, якщо основні туристичні місця Венеції стають занадто переповненими, завжди можна пошукати менш завантажені райони міста, звертає увагу експертка.

Вересень – один з найкращих місяців року для відвідування Венеції, поки ще тепло, але спека вже спадає. У жовтні ж, коли настає осінь, бувають дні з гарною погодою, але саме тоді насувається acqua alta ("висока вода"), коли частина Венеції опиняється затоплена.

Березень-квітень – щоб насолодитися сонячною погодою без спеки

На початку весни у Венеції можна очікувати чимало сонячних днів, але температура залишиться помірною, тому слід підготуватися до прохолодних ночей і можливих дощів.

"Весняні місяці – найкращий вибір, якщо ви хочете багато гуляти, не піддаючись палючому сонцю (і вас не лякає випадковий дощ)", – зазначає Бенедетта, при цьому додаючи, що не варто очікувати, що в цей час у місті буде мало туристів.

При цьому квітень – це справжній початок весни у Венеції, що збігається з великою кількістю яскравих місцевих свят.

"Поїздка у великодній час також дозволить вам побачити все найкраще, що може запропонувати Венеція, оскільки дні Страсної седмиці завжди наповнені святкуваннями і церемоніями – але майте на увазі, що в Італії на Великдень закриваються школи, і багато внутрішніх туристів приїжджають на вихідні", – попередила експертка.

З листопада по лютий – найкращий час для бюджетних мандрівників

Водночас Бенедетта зазначає, що, незважаючи на морське розташування, у Венеції взимку буває дуже холодно, а іноді навіть випадає сніг, коли температура опускається нижче нуля.

При цьому, за винятком Різдва і Нового року, в холодні місяці місто практично порожнє – навчання і робота йдуть повним ходом, тому кількість туристів значно менше, ніж з березня.

Однак, за словами мешканки Італії, відсутність туристів не означає, що Венеція менш жвава, адже з листопада по лютий там проводиться безліч свят, фестивалів і карнавалів.

Які обмеження для туристів діють у Венеції

Крім уже згаданого вище платного в'їзду в місто, з початку 2024 року влада Венеції ввела цілу низку обмежень, зокрема, для групових туристів.

Тим часом, не так давно жителі Венеції ополчилися на блогерів через рекламу дешевих водних поромів, на яких місцеві їздять на роботу, як альтернативу дорогим туристичним гондолам.

