Таким чином туристи можуть убезпечити себе від втрати грошей через хакерів.

Туристи на відпочинку нерідко стають жертвами злочинців – від простих кишенькових злодіїв до винахідливих кіберзлочинців.

Щоб не стати жертвами останніх, техексперт Сем Кроуфорд із компанії byCrawford радить мандрівникам одразу ж після прибуття додому з відпустки видаляти зі смартфона деякі додатки.

"Коли ви повернетеся з поїздки, гарною ідеєю буде навести лад у своєму цифровому просторі... Що менше у вас додатків, то менша ймовірність, що хакер вкраде ваші особисті або платіжні дані", – цитує його Daily Express. Відео дня

Зокрема, Кроуфорд рекомендує після закінчення відпустки видалити все, що вам не потрібно. Це стосується будь-яких додатків, які використовуються виключно для вашої поїздки – місцеві служби таксі, додатки для оренди велосипедів або що-небудь ще, що може отримати доступ до даних про ваше місцезнаходження.

Хоча це може здатися нешкідливим, експерт попереджає, що це може нести певні ризики: у деяких випадках відстеження застосунків дає змогу компаніям використовувати або навіть продавати ваші дані для цільової реклами.

Крім того, попередив він, якщо застосунок не має надійних заходів захисту, він може бути вразливим для кібератаки. У гіршому випадку це може призвести до витоку даних вашої картки та особистих даних.

"Можливо, ви також захочете видалити застосунки заходів, якщо ви відвідали музей або визначну пам'ятку, або будь-які інші місцеві застосунки, наприклад, застосунки, що використовуються для спілкування з місцевими жителями, які ви зазвичай не використовуєте", – додав Кроуфорд.

Водночас експерт радить туристам протягом кількох тижнів після відпустки уважніше стежити за списанням грошей зі своїх банківських карт.

"Протягом наступних тижнів стежте за виписками за кредитною карткою і будь-якою незвичною активністю, що стосується вашого кредиту або особистості. Поки ви перевіряєте свої рахунки, ви також можете змінити паролі", – попередив Кроуфорд.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт із безпеки розповів, чим небезпечні USB-зарядки для смартфонів в аеропорту.

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