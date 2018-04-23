Майже Голландія: на Херсонщині зацвіли триста тисяч тюльпанів (відео)

16:22, 23 квітня 2018
Новини туризму
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REUTERS

Херсонщина, як квіткова мека. Майже гектар тюльпанів виростили неподалік Каховки. Голландські квіти у такій кількості в області посадили вперше. Фермери планували цибулинки розмножувати й продавати. Та для цього треба було зрізати квіти.

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Утім, власники поля знищувати красу не стали і тепер мають натовпи охочих помилуватися плантацією, передає ТСН.

Тільки цими вихідними подивитися на красу приїхали майже 4 тис. людей. Правлять власники за екскурсію 20 грн, щоб бодай якось компенсувати витрати. Про квіткове поле люди дізналися з соцмереж. Там фермер розмістив допис з фотографією, щоб показати голандцям як прийнявся посадковий матеріал.

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Теги: #Херсонщина#Тюльпан