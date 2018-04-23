Майже Голландія: на Херсонщині зацвіли триста тисяч тюльпанів (відео)

Майже гектар тюльпанів виростили фермери неподалік Каховки. Помилуватися квітами приїздять люди не лише з Херсонщини, але і з сусідніх областей.

Херсонщина, як квіткова мека. Майже гектар тюльпанів виростили неподалік Каховки. Голландські квіти у такій кількості в області посадили вперше. Фермери планували цибулинки розмножувати й продавати. Та для цього треба було зрізати квіти.

Читайте такожНа Буковині стартував фестиваль тюльпанів (фото)

Утім, власники поля знищувати красу не стали і тепер мають натовпи охочих помилуватися плантацією, передає ТСН.

Тільки цими вихідними подивитися на красу приїхали майже 4 тис. людей. Правлять власники за екскурсію 20 грн, щоб бодай якось компенсувати витрати. Про квіткове поле люди дізналися з соцмереж. Там фермер розмістив допис з фотографією, щоб показати голандцям як прийнявся посадковий матеріал.