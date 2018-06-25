Українці більше 12 годин прочекали в Мілані скасований рейс додому, коли вилетять - невідомо

"12 годин без їжі та води, 5 з яких ми закриті в терміналі", - розповів один з українців.

Українці більше 12 годин не можуть вилетіти з Мілана. В аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького повідомили, що рейс авіакомпанії Ernest Airlines EG223 Мілан - Львів, який очікують пасажири, - скасовано.

Як передає РБК-Україна, про це розповів представник аеропорту. "Нам повідомили, що рейс скасовано. Зараз вирішується питання про запуск додаткового рейсу, але подробиць поки немає. Також всіх пасажирів ми просимо телефонувати до нас вже вранці 25 червня. Звичайно, авіакомпанія (Ernest Airlines, - ред.) повинна забезпечити харчування та проживання пасажирам. За чутками, рейс до Львова може бути завтра або післязавтра. Але поки це все, що ми знаємо", - повідомили в аеропорту "Львів".

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"Авіакомпанія #ernestairlines @Ernest Airlines. Рейс EG223 Milan Вегдамоо (BGY) - Lviv (LWO). 12 годин в аеропорту без будь-якої інформації про причини затримки чи можливе часу вильоту. 12 годин без їжі та води, 5 з яких ми закриті в терміналі. 12 годин матері з маленькими дітьми. 12 годин без представників компанії як в аеропорту, так і онлайн.12 годин без відповіді колл-центру компанії", - написав у Facebook один з пасажирів Roman Mashtaler, який очікує рейс до Львова.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня у Львові презентували два нових рейси італійської компанії Ernest Aіrlines. Представники повідомили, що з 22 червня 2018 року з Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького прямим авіасполученням можна вилетіти до Риму (аеропорт Фьюмічіно) або до Мілана (аеропорт Мальпенса).