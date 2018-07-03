МЗС закликає українців подавати колективні позови до туроператорів через затримки авіарейсів

У свою чергу туроператори зможуть подати регресний позов, якщо вважають, що провина лежить на інших учасниках ринку, зокрема на авіакомпаніях.

Міністерство закордонних справ України рекомендує співвітчизникам, які постраждали через масові затримки авіарейсів, подавати колективні судові позови до туроператорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

«Якщо туроператор вважає, що провина лежить на іншому учаснику ринку, у нього завжди є можливість подати регресний позов. Поки наші громадяни не почнуть подавати колективні позови, доти ліберальний ринок не запрацює», - сказав він, уточнивши, що лише за ці кілька днів у результаті масової затримки рейсів постраждало не менше 1,5 тис. українських туристів.

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Крім того, Заяць вказав на необхідність встановити чіткі зобов'язання для туроператорів і авіакомпаній для введення «гарячих ліній» у цілодобовому режимі. «Найбільша проблема, з якою зіткнулися українці за кордоном, - це відсутність інформації. До туроператорів і авіакомпаній часто не могли додзвонитися не лише громадяни України, а й посли, міністри, заступники міністрів», - сказав він.

При цьому держсекретар МЗС закликав подорожуючих за кордон українців реєструватися в системі добровільної реєстрації громадян України.

"Повторюю заклик до громадян, які їздять за кордон, - реєструйтеся в системі добровільної реєстрації українських громадян. Це, зокрема, дає можливість оцінити кількість наших співвітчизників в тій чи іншій країні світу", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 липня, міністр інфраструктури Володимир Омелян після наради з туроператорами і авіакомпаніями заявив про подолання туристичного колапсу.

Міністр анонсував появу до кінця тижня рейтингу авіакомпаній і проведення Державіаслужбою повної технічної ревізії літаків, які здійснюють нерегулярні перевезення пасажирів.

Інформація про масову затримку авіарейсів з вильотом туристів на відпочинок і їх поверненням назад на батьківщину почала з'являтися з 27 червня. Спочатку близько 300 українських туристів не могли вилетіти до Харкова з аеропорту імені Хабіба Бургіби у місті Монастір (Туніс). Аналогічна ситуація виникла з поверненням туристів з Албанії і Грузії.