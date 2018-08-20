Через повені МЗС радить українцям не їхати в деякі штати Індії, в тому числі і Гоа

Стихійні лиха викликали складнощі та перебої у роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних мереж.

Міністерство закордонних справ (МЗС) радить українцям утриматися від відвідування індійських штатів Керала, Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш і Хімачал Прадеш через повені.

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Про це йдеться у рекомендаціях Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook у зв'язку з інтенсивними опадами та повенями у Республіці Індія.

«Протягом останніх днів в Індії зберігається високий рівень небезпеки для подорожуючих до деяких індійських штатів, що пов’язано із значними опадами під час сезонних мусонів, та спричиненими ними повенями і зсувами грунтів. Рекордний за останні декілька десятків років рівень опадів зафіксовано у штаті Керала», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що «внаслідок зазначеного стихійного лиха на території штату спостерігаються суттєві складнощі та перебої у роботі авіаційних, автомобільних та залізничних транспортних мереж».

Крім того, від повеней потерпають індійські штати Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш і Хімачал Прадеш.

У МЗС рекомендують тим українцям, які мають намір відвідати згадані регіони Індії, уважно стежити за новинами щодо розвитку ситуації та утриматися від поїздок до зазначених індійських штатів до стабілізації ситуації.

Також дипломати радять задля оперативності в комунікації скористатися розробленим МЗС додатком «ДРУГ» – Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон http://friend.mfa.gov.ua/#/ .

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю та здоров’ю, українцям рекомендується невідкладно звертатися до Посольства України в Республіці Індія за номером телефону: +91-92-0550-71-57, електронною поштою: emb_in@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, електронну пошту: cons_or@mfa.gov.ua.