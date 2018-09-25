этот материал доступен на русском

"Укрзалізниця" з 30 вересня запустить потяг з Києва до Лисичанська

11:12, 25 вересня 2018
Новини туризму
736 0
Перший рейс поїзда №20/19 Київ - Лисичанськ відбудеться вже 30 вересня / фото УНІАН

Читайте такожСтав відомий графік курсування пасажирського поїзда "чотирьох столиць"

Про це повідомив в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Нічний експрес із столиці до Лисичанська запускаємо вже з цієї неділі. Цей напрямок є одним з найпопулярніших. Квитки на поїзд №20/19 Київ - Лисичанськ можна придбати вже зараз, перший рейс - 30 вересня. Час поїздки - максимально комфортний, тут ми врахували всі побажання пасажирів", - написав він.

Кравцов зазначив, що вагони будуть як купейні, так і категорії "люкс".

За його словами, на шляху прямування поїзд буде зупинятися на станціях: Полтава, Харків, Куп'янськ, Сватове, Кремінне та Рубіжне.

Як повідомляв УНІАН, з 28 вересня "Укрзалізниця" запускає пасажирський поїзд "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #запуск поїзда