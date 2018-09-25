"Укрзалізниця" з 30 вересня запустить потяг з Києва до Лисичанська

Поїзд зупинятиметься на станціях: Полтава, Харків, Куп'янськ, Сватове, Кремінне та Рубіжне.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" з 30 вересня запустить пасажирський поїзд №20/19 сполученням Київ - Лисичанськ (Луганська область).

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Про це повідомив в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Нічний експрес із столиці до Лисичанська запускаємо вже з цієї неділі. Цей напрямок є одним з найпопулярніших. Квитки на поїзд №20/19 Київ - Лисичанськ можна придбати вже зараз, перший рейс - 30 вересня. Час поїздки - максимально комфортний, тут ми врахували всі побажання пасажирів", - написав він.

Кравцов зазначив, що вагони будуть як купейні, так і категорії "люкс".

За його словами, на шляху прямування поїзд буде зупинятися на станціях: Полтава, Харків, Куп'янськ, Сватове, Кремінне та Рубіжне.

Як повідомляв УНІАН, з 28 вересня "Укрзалізниця" запускає пасажирський поїзд "чотирьох столиць" за маршрутом Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.